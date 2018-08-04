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Валентина Родионенко: «Российские гимнастки увеличили свои шансы на поездку в Катар»
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Валентина Родионенко: «Российские гимнастки увеличили свои шансы на поездку в Катар» 

Спорт-Экспресс 4 августа 2018
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко подчеркнула: российские гимнастки, завоевавшие золото чемпионата Европы в командном турнире, значительно увеличили свои шансы на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира.
— Если говорить о будущем, то я хочу отметить, что все те, кто сегодня выступал в командном финале, значительно увеличили свои шансы на попадание в состав сборной на чемпионат мира в Катар, — цитирует "РИА Новости" Родионенко. — Они прошли настоящую проверку боем и будут упираться.
Сборную России на турнире представляют Ангелина Мельникова, Ирина Алексеева, Ульяна Перебиносова, Ангелина Симакова и Лилия Ахаимова.
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