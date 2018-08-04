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Геркус: три матча без голов? Своё ещё забьём
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Геркус: три матча без голов? Своё ещё забьём 

Чемпионат.com 4 августа 2018
Фото: ТАСС
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал игру команды в московском дерби со «Спартаком». (0:0). «Всё нормально. В начале были трудности, но радует, что прибавляем по ходу матча. От дерби нельзя ждать результата определённого, потому что тут всегда игра на три результата. Прибавили во втором тайме, были моменты, отодвинули игру. Крыховяк адаптировался, всё хорошо.
Три матча без голов? Первый матч без голов. Считаем, в прошлом матче был гол. Моменты были, была острота. Игра придёт, будет попроще график, продышимся и своё забьём. Антураж мне понравился, всё мирно прошло. Правда дождь немного смазал подготовку, но ничего», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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