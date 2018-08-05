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«Ливерпуль» разгромил «Наполи» в первом матче Алисона
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«Ливерпуль» разгромил «Наполи» в первом матче Алисона 

Газета.Ru 5 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Английский «Ливерпуль» разгромил итальянский «Наполи» в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Игра завершилась со счетом 5:0. Мячи забивали Джеймс Милнер, Жоржиньо Вейналдум, Мохамед Салах, Дэниел Старридж и Альберто Морено.
Эта встреча стала первой для новичка команды Алисона Бекера.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может продать четвертого вратаря за лето.
Товарищеские матчи (клубы) "Ливерпуль" (Англия) — «Наполи» (Италия) — 5:0 Голы: 1:0 — Милнер, 4; 2:0 — Вейналдум, 9; 3:0 — Салах, 58; 4:0 — Старридж, 73; 5:0 — Морено, 78.
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