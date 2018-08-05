«Ливерпуль» разгромил «Наполи» в первом матче Алисона

Эта встреча стала первой для новичка команды Алисона Бекера

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может продать четвертого вратаря за лето.

Товарищеские матчи (клубы) "Ливерпуль" (Англия) — «Наполи» (Италия) — 5:0 Голы: 1:0 — Милнер, 4; 2:0 — Вейналдум, 9; 3:0 — Салах, 58; 4:0 — Старридж, 73; 5:0 — Морено, 78.