Ещё
«Ливерпуль» забил пять безответных мячей «Наполи» в дебютном матче Алисона
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ливерпуль» забил пять безответных мячей «Наполи» в дебютном матче Алисона 

Чемпионат.com 4 августа 2018
Фото: LiveSport.Ru
В товарищеском матче встретились британский «Ливерпуль» и итальянский «Наполи». Встреча завершилась разгромной победой подопечных Юргена Клоппа — 5:0.
Уже на четвёртой минуте игры «Ливерпуль» вышел вперёд в счёте благодаря голу Джеймса Милнера. Ещё через пять минут Милнер ассистировал Жоржиньо Вейналдуму.
На 58-й минуте свой гол забил египтянин Мохамед Салах. С 73-й по 78-ю минуту английская команда, усилиями Даниэла Старриджа и Альберта Морено, забила ещё два мяча.
Свой дебютный матч за «Ливерпуль» провёл самый дорогостоящий голкипер в истории футбола бразилец Алисон Бекер. Кроме того, свой первый матч после участия в чемпионате мира сыграл нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Канады U18 разгромила Швецию и стала победителем Кубка Глинки Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср» «Ницца» дома проиграла «Реймсу» в первом матче под руководством Виейра
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера22
Украинский футболист высказался про Крым90
Загитову и Медведеву столкнули лбами2
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото32
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение