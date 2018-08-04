«Ливерпуль» забил пять безответных мячей «Наполи» в дебютном матче Алисона 

В товарищеском матче встретились британский «Ливерпуль» и итальянский «Наполи». Встреча завершилась разгромной победой подопечных Юргена Клоппа — 5:0.
Уже на четвёртой минуте игры «Ливерпуль» вышел вперёд в счёте благодаря голу Джеймса Милнера. Ещё через пять минут Милнер ассистировал Жоржиньо Вейналдуму.
На 58-й минуте свой гол забил египтянин Мохамед Салах. С 73-й по 78-ю минуту английская команда, усилиями Даниэла Старриджа и Альберта Морено, забила ещё два мяча.
Свой дебютный матч за «Ливерпуль» провёл самый дорогостоящий голкипер в истории футбола бразилец Алисон Бекер. Кроме того, свой первый матч после участия в чемпионате мира сыграл нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.