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Сборные России выиграли ЧЕ по пляжному регби в Москве
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Сборные России выиграли ЧЕ по пляжному регби в Москве 

Чемпионат.com 5 августа 2018
Фото: ИА "МариМедиа"
Женская и мужская сборные России завоевали золотые медали на чемпионате Европы по пляжному регби, который завершился в Москве.
Мужская национальная команда в финальном матче одолела команду Грузии со счётом 4:3. Ранее в полуфинале хозяева оказались сильнее Литвы — 8:3. Бронзовыми призёрами стали итальянские регбисты-пляжники, в матче за третье место обыгравшие Литву — 10:3.
Женская сборная России по пляжному регби в финале переиграла соперниц из Италии со счётом — 6:3. Ранее в полуфинале не оставили шансов Хорватии — 10:2. Третье место на пьедестале почёта заняла сборная Латвии.
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