Сборные России выиграли ЧЕ по пляжному регби в Москве

Женская и мужская сборные России завоевали золотые медали на чемпионате Европы по пляжному регби, который завершился в Москве.

Мужская национальная команда в финальном матче одолела команду Грузии со счётом 4:3. Ранее в полуфинале хозяева оказались сильнее Литвы — 8:3. Бронзовыми призёрами стали итальянские регбисты-пляжники, в матче за третье место обыгравшие Литву — 10:3.

Женская сборная России по пляжному регби в финале переиграла соперниц из Италии со счётом — 6:3. Ранее в полуфинале не оставили шансов Хорватии — 10:2. Третье место на пьедестале почёта заняла сборная Латвии.