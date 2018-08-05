Чемпионат Европы по пляжному регби. Мужская и женская сборные России заняли в своих группах 1 место

4 августа в Москве в центре пляжных видов спорта «Динамо» стартовал чемпионат Европы по пляжному регби. В первый игровой день мужская и женская сборные России заняли в своих группах первые места, выиграв все матчи, сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Соперником мужской сборной России в четвертьфинале станет сборная Хорватии. Начало в 10:00. В полуфинале турнира женская сборная России сыграет со сборной Хорватии. Начало в 11:45.

Результаты первого игрового дня Женщины

Грузия — Италия — 2:8Белоруссия — Хорватия — 2:8Россия — Словения — 14:0Латвия — Австрия — 5:4Грузия — Хорватия — 4:5 ОТБелоруссия — Италия — 1:14Россия — Латвия — 9:1Латвия — Словения — 12:1Грузия — Белоруссия — 5:4 Россия — Австрия — 9:1Хорватия — Италия — 0:10 Австрия — Словения — 11:0 В полуфиналах 5 августа сыграют:

Россия — Хорватия (11:45) Италия — Латвия (12:00)

Полуфиналы за 5-е место

Австрия — Белоруссия (11:15) Грузия — Словения (11:30)

Мужчины

Италия — Турция — 12:0Австрия — Хорватия — 7:5Россия — Словения — 11:1Грузия — Молдова — 7:5Белоруссия — Литва — 2:9Азербайджан — Латвия — 3:8Италия — Хорватия — 10:2Австрия — Турция — 13:5Россия — Латвия — 10:1Грузия — Литва — 6:3Белоруссия — Молдова — 2:7Азербайджан — Словения — 4:5Италия — Австрия — 12:2 Хорватия — Турция — 6:5 Грузия — Белоруссия — 10:4 Литва — Молдова — 5:4 ОТ Латвия — Словения — 7:4Россия — Азербайджан — 13:2 В четвертьфиналах 5 августа сыграют:

Россия — Хорватия (10:00) Италия — Молдова (10:15) Грузия — Латвия (10:30) Литва — Австрия (10:45)

Полуфиналы за 9-е место

Словения — Турция (12:30) Азербайджан — Беларусь (12:45)