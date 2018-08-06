Браташ: Зернов — один из лучших в сборной, откровением его игра не стала

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (4:3).

«Скажу то же, что и после предыдущих игр. Очень полезная игра, хороший матч для молодых ребят, которые получают здесь неоценимый опыт. Участие в таких играх принесёт им большую пользу.

Вызов в сборную России ребят должен мотивировать, тем более молодых, многие здесь авансом. Что касается того, что мы сыграли три матча за три дня, то ребята молодые, плюс у нас ротация. Игры показали, что они справляются. В тактическом плане они показывают более зрелую игру с каждым матчем, это приятно.