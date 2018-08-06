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Браташ: Зернов — один из лучших в сборной, откровением его игра не стала
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Браташ: Зернов — один из лучших в сборной, откровением его игра не стала 

Чемпионат.com 6 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (4:3).
«Скажу то же, что и после предыдущих игр. Очень полезная игра, хороший матч для молодых ребят, которые получают здесь неоценимый опыт. Участие в таких играх принесёт им большую пользу.
Вызов в сборную России ребят должен мотивировать, тем более молодых, многие здесь авансом. Что касается того, что мы сыграли три матча за три дня, то ребята молодые, плюс у нас ротация. Игры показали, что они справляются. В тактическом плане они показывают более зрелую игру с каждым матчем, это приятно.
Зернов — один из лучших игроков этой сборной по итогам трёх матчей. Откровением его игра не стала, потому что мы его уже проверяли раньше, я хорошо понял его потенциал и рассчитывал на то, что он будет одним из лидеров команды. Насколько велик потенциал, покажет время», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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