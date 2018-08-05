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Сборная России U18 уступила команде Франции в игре за 3-е место Евробаскета
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Сборная России U18 уступила команде Франции в игре за 3-е место Евробаскета 

Чемпионат.com 5 августа 2018
В Риге завершился поединок чемпионата Европы по баскетболу среди команд возрастной категории U18, в котором команда из России встречалась со своими сверстниками из Франции. На кону во встрече стояло третье место.
К сожалению, юные российские баскетболисты остались без медалей европейского чемпионата, поскольку уступили французским игрокам и заняли четвёртое место по итогам первенства 2018 года, упустив победу во второй половине матча, выиграв при этом две первые четверти встречи.
Чемпионат Европы по баскетболу. Юноши. U18. Матч за третье место:
Россия — Франция: 70:79 (14:11, 24:15, 22:28, 10:25)
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