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Рожков: «После удаления надо было просто успокоиться, играть в свою игру»
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Рожков: «После удаления надо было просто успокоиться, играть в свою игру» 

Евро-футбол.Ру 6 августа 2018
Полузащитник «Енисея» Павел Рожков подвёл итоги матча с «Ахматом» (0:1) в эфире клубного канала.
— Вы дебютировали в основном составе в Премьер-лиге. Волновались?
— Нет, волнения вообще никакого не было.
— Что можете сказать по игре?
— Играли мы нормально. Первый тайм играли в два опорника, не хватало чуть нас в атаке, а так первый тайм нормальный. Второй — играли в меньшинстве, бились как могли. Думаю, нам надо было просто успокоиться, играть в свою игру, держать мяч и контролировать. Моменты все равно были бы, они у нас и были, в конце матча могли забить один гол.
— В прошлом матче вы вышли на замену, здесь с первых минут. Это для вас важное историческое событие?
— Конечно, для каждого футболиста, наверное, важно сыграть в Премьер-лиге в основном составе. Для меня да, это важный матч.
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