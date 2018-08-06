Рожков: «После удаления надо было просто успокоиться, играть в свою игру»

Полузащитник «Енисея» Павел Рожков подвёл итоги матча с «Ахматом» (0:1) в эфире клубного канала.

— Вы дебютировали в основном составе в Премьер-лиге. Волновались?

— Нет, волнения вообще никакого не было.

— Что можете сказать по игре?

— Играли мы нормально. Первый тайм играли в два опорника, не хватало чуть нас в атаке, а так первый тайм нормальный. Второй — играли в меньшинстве, бились как могли. Думаю, нам надо было просто успокоиться, играть в свою игру, держать мяч и контролировать. Моменты все равно были бы, они у нас и были, в конце матча могли забить один гол.

— В прошлом матче вы вышли на замену, здесь с первых минут. Это для вас важное историческое событие?

— Конечно, для каждого футболиста, наверное, важно сыграть в Премьер-лиге в основном составе. Для меня да, это важный матч.