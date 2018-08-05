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Валентина Родионенко: Девочки сделали то, что были должны
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Валентина Родионенко: Девочки сделали то, что были должны 

Советский спорт 5 августа 2018
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко оценила выступление женской команды на чемпионате Европы в Глазго.
Мельникова завоевала бронзу чемпионата Европы в упражнениях на брусьях
«Все, что задумано было нами по программе, практически все выполнено, — приводит «Р-Спорт» слова Родионенко. — Будем анализировать. Конечно, есть какие-то моменты, которые хотелось бы нам исправить за период подготовки к чемпионату мира, но, в принципе, эти девочки сделали то, что должны были.
Все нормально, мы довольны. Девочки достойно очень выиграли командный турнир, прошли его без ошибок. В отдельных видах хотелось бы побольше медалей».
Напомним, сборная России стала чемпионом Европы в командном турнире. Кроме того, 18-летняя Ангелина Мельникова завоевала серебро в опорном прыжке и бронзу в упражнениях на брусьях.
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