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Эрик Штоффельсхаус: «Россия великолепно организовала чемпионат мира»
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Эрик Штоффельсхаус: «Россия великолепно организовала чемпионат мира» 

Спорт-Экспресс 5 августа 2018
Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус заявил, что Россия великолепно справилась с организацией чемпионата мира-2018.
— Я получил огромное удовольствие от чемпионата мира, — сказал Штоффельсхаус в эфире канала «Матч ТВ». -Россия все великолепно организовала. Сборная Германии выступила не так, как мы рассчитывали. Сейчас в стране внимательно изучают произошедшее и ожидают изменений. Такие результаты — это возможность достичь новых успехов.
Сборная Германии заняла последнее место в группе на чемпионате мира.
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