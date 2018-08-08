Гольфисты разыграют медали чемпионата Европы в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 8 августа. / ТАСС /. Соревнования гольфистов стартуют на объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта в Глазго. Спортсмены разыграют медали в командных соревнованиях, на турнир заявлены 16 мужских и 16 женских команд, среди которых нет представителей России.

На протяжении пяти соревновательных дней, с 8 по 12 августа, будут разыграны три комплекта наград: среди мужских, женских и смешанных команд. Соревновательную программу откроет турнир смешанных квартетов, где выступят 12 команд, в каждой из которых будет двое мужчин и две женщины.

В соревнованиях мужских и женских команд участие примут пары. Они будут поделены на четыре группы, каждый дуэт сыграет по три матча. В паре у каждого гольфиста будет свой собственный мяч, а в зачет пойдет лучший персональный результат на каждой лунке. Та команда, у которой будет больше побед в соперничестве во время прохождения лунок, заработает два очка в турнирную таблицу. В случае ничьи дуэты разделят очки.

Лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, где начнутся игры на выбывание. По их итогам определятся обладатели медалей.

В миксте каждую из участвующих команд разделят на две мини-команды, которые будут проходить 18 лунок по отдельности. После их результаты будут суммированы. Команда с лучшим показателем станет чемпионом.

Российские гольфисты в состав участников командного чемпионата Европы не попали. «Наши спортсмены занимают в мировом рейтинге места, не позволяющие выступить на данном турнире, — пояснил старший тренер сборной России по гольфу Игорь Ивашин . — В соревнованиях принимают участие лучшие 64 спортсмена из Европы».

Гольфисты разыграют медали в клубе PGA Centenary Course. Здесь в 2014 году проводился представительный турнир Кубок Райдера, в котором друг с другом соревновались сборные США и Европы.