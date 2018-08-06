Саратовский баскетболист помог сборной попасть на чемпионат мира 

В Риге завершился чемпионат Европы по баскетболу среди юниоров. За Россию выступали трое игроков саратовского "Автодора". Спортсмены помогли национальной команде занять четвертое место. Сборная остановилась в шаге от финала, проиграв в полуфинале хозяевам турнира латышам. В матче за третье место россияне также уступили французам. Защитник Никита Михайловский был признан одним из самых ценных игроков европейского чемпионата. Благодаря его результативности, российская команда впервые за последние пять лет завоевала путевку на Чемпионат мира U19, который пройдет следующим летом. Воспитанник «Автодора» стал лучшим снайпером, а также лидером сборной по подборам и эффективности. Средняя статистика «автодоровца» в 7 матчах турнира составила 16.3 очка, 7.4 подбора, 2.1 передачи и 0.9 перехвата за 27.1 минуты. При этом максимальную пользу сборной Никита Михайловский принес именно в решающих матчах Первенства Европы. Напомним, воспитанники «Автодора» получили наибольшее представительство в юниорской сборной России среди всех национальных клубов. Помимо Михайловского, цвета национальной команды защищали Антон Квитковских и Александр Петенёв.