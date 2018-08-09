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Сборная России — чемпион Европы в женской эстафете комплексным плаванием
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Сборная России — чемпион Европы в женской эстафете комплексным плаванием 

Спорт-Экспресс 9 августа 2018
Фото: riavrn.ru
Сборная России выиграла женскую эстафету 4х100 комплексным плаванием на чемпионате Европы. Второй стала команда Дании. Замкнула тройку Великобритания.
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