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Тренер: женской сборной России по баскетболу необходимо развивать систему игры
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Тренер: женской сборной России по баскетболу необходимо развивать систему игры 

ТАСС 6 августа 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задачей женской сборной России на сборе в Новогорске является построение и развитие системы игры. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Олаф Ланге.
В женскую сборную России вызваны 14 баскетболисток, которые будут готовиться на протяжении двух недель. Во второй половине месяца сборная России отправится на международный турнир в Ригу, где встретится с командами Украины, Швеции и Латвии, а также проведет два товарищеских матча в Стамбуле со сборной Турции.
"Мы со второго августа работаем в Новогорске, нам предстоит еще много всего сделать, выстроить и развить систему, — сказал Ланге. — У команды хороший прогресс. Мы просматриваем много молодых и новых игроков, которые могут помочь сборной России в будущем. Но капитальных изменений в команде нет".
Летом команда Ланге официальных встреч не проводит. Сборной осталось сыграть два матча квалификации чемпионата Европы 2019 года: 17 ноября в гостях против команды Литвы и 21 ноября дома против сборной Венгрии.
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