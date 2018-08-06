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Ахметов: жалею о каждой пропущенной шайбе, с нулевого угла — самая обидная
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Ахметов: жалею о каждой пропущенной шайбе, с нулевого угла — самая обидная 

Чемпионат.com 6 августа 2018
Вратарь «Сочи» Арсений Ахметов поделился эмоциями после игры со сборной России (3:4) на Sochi Hockey Open.
«Это мой первый опыт, то, что я буду рассказывать детям. Счастлив находиться здесь, в этой команде, с этими замечательными людьми. Они меня очень сильно поддерживали. Было много ошибок с моей стороны, но я очень старался не подвести и принести победу команде. Вышло так, как вышло. Спасибо товарищам по команде и болельщикам, это было здорово.
Самым тяжёлым в матче был второй период, в котором мы много играли в меньшинстве. Вся игра нелёгкая была, далось тяжело, это же мой первый матч. Но положительные эмоции есть. Спасибо тренерам за доверие, что они меня не поменяли по ходу матча, поверили в меня.
В Сочи нелегко, но будем работать, стараться, пробиваться в состав.
В олимпийской сборной некого выделять, она на то и сборная. Все игроки хорошие, недаром вызваны в команду. Это дорогого стоит.
Жалею о каждой пропущенной шайбе, но что сделано, то сделано. Шайба, пропущенная с нулевого угла, наверное, одна из самых обидных», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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