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С. Зубов: «Думали Ахметова поменять после второго периода, но решили проверить»
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С. Зубов: «Думали Ахметова поменять после второго периода, но решили проверить» 

SPORT24.ru 6 августа 2018
Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча Sochi Hockey Open c олимпийской сборной России (3:4). Южная команда проиграла все три матча домашнего турнира.
«Нормально играли первый период, потом полностью перевернулась игра. Понятно, что ни в коем случае не нужно отходить от силовой борьбы, но надо и понимать ответственность. Игроки должны не подводить команду. Вратарь Ахметов нормально сыграл, много работы было у него. Где-то он не совсем справился с давлением. Да, думали его поменять после второго периода, но решили оставить, проверить», — цитирует тренера Р-Спорт.
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