Бехрами: «Петкович сказал, что больше не вызовет в сборную, это политическое решение»

Полузащитник «Удинезе» Валон Бехрами заявил, что главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович выгнал его из команды по политическим мотивам.

«Мне позвонил Петкович. Думал, что это будет обычный разговор, но он сказал, что больше не вызовет меня в сборную. В последние годы в сборной на меня возлагали все больше и больше ответственности. Это политическое решение. Я абсолютно в этом уверен», — цитирует Бехрами RSI.

Согласно данным швейцарских СМИ, Петкович намерен продолжить курс на омоложение команды и расстаться с несколькими другими возрастными игроками — Штефаном Лихтштайнером , Желсоном Фернандешом и Йоаном Джуру.

Бехрами дебютировал в сборной Швейцарии в октябре 2005 года, провел за национальную команду 83 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал 14 голевых передач. На последнем чемпионате мира Швейцария дошла до 1/8 финала, где уступили Швеции со счетом 0:1.