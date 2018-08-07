Футбол — Чемпионат мира среди девушек до 20 лет 2018, группа D: сборная Китая встречается со сборной Гаити

Сен-Мало /Франция/, 6 августа / Синьхуа / — В матче группы D чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет 2018 года, который проходит в городе Сен-Мало /Франция/, сборная Китая сегодня встречается со сборной Гаити. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ичэнь

Сен-Мало /Франция/, 6 августа /Синьхуа/ — В матче группы D чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет 2018 года, который проходит в городе Сен-Мало /Франция/, сборная Китая сегодня встречается со сборной Гаити. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ичэнь

Сен-Мало /Франция/, 6 августа /Синьхуа/ — В матче группы D чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет 2018 года, который проходит в городе Сен-Мало /Франция/, сборная Китая сегодня встречается со сборной Гаити. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ичэнь

Сен-Мало /Франция/, 6 августа /Синьхуа/ — В матче группы D чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет 2018 года, который проходит в городе Сен-Мало /Франция/, сборная Китая сегодня встречается со сборной Гаити. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ичэнь

Сен-Мало /Франция/, 6 августа /Синьхуа/ — В матче группы D чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет 2018 года, который проходит в городе Сен-Мало /Франция/, сборная Китая сегодня встречается со сборной Гаити. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ичэнь

Сен-Мало /Франция/, 6 августа /Синьхуа/ — В матче группы D чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет 2018 года, который проходит в городе Сен-Мало /Франция/, сборная Китая сегодня встречается со сборной Гаити. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ичэнь

Сен-Мало /Франция/, 6 августа /Синьхуа/ — В матче группы D чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет 2018 года, который проходит в городе Сен-Мало /Франция/, сборная Китая сегодня встречается со сборной Гаити. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ичэнь

Сен-Мало /Франция/, 6 августа /Синьхуа/ — В матче группы D чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет 2018 года, который проходит в городе Сен-Мало /Франция/, сборная Китая сегодня встречается со сборной Гаити. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ичэнь

Сен-Мало /Франция/, 6 августа /Синьхуа/ — В матче группы D чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет 2018 года, который проходит в городе Сен-Мало /Франция/, сборная Китая сегодня встречается со сборной Гаити. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ичэнь

Сен-Мало /Франция/, 6 августа /Синьхуа/ — В матче группы D чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет 2018 года, который проходит в городе Сен-Мало /Франция/, сборная Китая сегодня встречается со сборной Гаити. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ичэнь

Сен-Мало /Франция/, 6 августа /Синьхуа/ — В матче группы D чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет 2018 года, который проходит в городе Сен-Мало /Франция/, сборная Китая сегодня встречается со сборной Гаити. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ичэнь

Сен-Мало /Франция/, 6 августа /Синьхуа/ — В матче группы D чемпионата мира по футболу среди девушек до 20 лет 2018 года, который проходит в городе Сен-Мало /Франция/, сборная Китая сегодня встречается со сборной Гаити. Фотографии Синьхуа/Чэнь Ичэнь