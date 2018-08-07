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В сборной России не будут никого бояться на чемпионате мира
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В сборной России не будут никого бояться на чемпионате мира 

Газета.Ru 7 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер молодежной сборной России по баскетболу Олег Акципетров поделился мнением о перспективах команды на чемпионате мира в 2019 году, передает газета «Известия».
Россияне отобрались на молодежное мировое первенство впервые за 13 лет.
"Многое будет зависеть от жеребьевки ЧМ. Но после победы над сборной Литвы, которую эксперты считали главным фаворитом первенства Европы, этой сборной некого бояться. У нас есть костяк талантливых ребят, которые за год могут еще существенно прибавить", — отметил наставник.
Ранее сообщалось, что Акципетрова не устроил результат команды на Евробаскете.
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