Министр спорта Колобков: сборной России по плаванию нет равных на континенте

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная России по плаванию показала блестящий результат на чемпионате Европы, передает ТАСС

"Ребята молодцы, показали блестящий результат, лучший в истории на чемпионатах Европы, сегодня это бесспорно сильнейшая на континенте национальная сборная по плаванию. Рад, что наравне с опытными пловцами громко заявила о себе молодежь. Спасибо спортсменам, тренерам, Всероссийской федерации плавания — всем, кто внес вклад в успех нашей команды. Поздравляю с победой!" — сказал министр.

Сборная России с 26 медалями (десять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград) одержала уверенную победу общекомандном зачете чемпионата Европы по плаванию. Это лучший результат для национальной команды в истории.

Три золота на чемпионате Европы завоевал 18-летний Климент Колесников . Молодой россиянин с мировым рекордом победил на дистанции 50 м на спине, а также стал первым на дистанции 100 м на спине и в составе мужской команды в эстафете 4х100 м вольным стилем.