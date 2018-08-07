Салак: не хочу играть в сборной Чехии, это время уже прошло

Голкипер «Локомотива» Александр Салак объяснил решение завершить карьеру в сборной Чехии. «Я не хочу играть в сборной. У меня четверо детей, я понимаю, как быстро летит время. Весь сезон мы в гостиницах, в самолётах, а чемпионат мира — тоже длинный отрезок сезона. Я уже в таком возрасте, что буду отдыхать дома с семьёй. У меня был шанс поиграть в сборной, и на Олимпиаде я сыграл. Это время уже прошло», — сказал Салак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой В последний раз 31-летний вратарь играл за национальную команду в сезоне-2014/15. В составе сборной Чехии Салак принял участие в Олимпийских играх 2014 года и трёх чемпионатах мира (2013-2015).