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Салак: не хочу играть в сборной Чехии, это время уже прошло
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Салак: не хочу играть в сборной Чехии, это время уже прошло 

Чемпионат.com 7 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Голкипер «Локомотива» Александр Салак объяснил решение завершить карьеру в сборной Чехии.
«Я не хочу играть в сборной. У меня четверо детей, я понимаю, как быстро летит время. Весь сезон мы в гостиницах, в самолётах, а чемпионат мира — тоже длинный отрезок сезона. Я уже в таком возрасте, что буду отдыхать дома с семьёй. У меня был шанс поиграть в сборной, и на Олимпиаде я сыграл. Это время уже прошло», — сказал Салак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
В последний раз 31-летний вратарь играл за национальную команду в сезоне-2014/15. В составе сборной Чехии Салак принял участие в Олимпийских играх 2014 года и трёх чемпионатах мира (2013-2015).
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