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Российские девушки лидируют в «Военно-медицинской эстафете»
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Российские девушки лидируют в «Военно-медицинской эстафете» 

ТК «Звезда» 7 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
На втором месте среди женских команд Казахстан, а на третьем — Китай.
На базе Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге прошел второй этап соревнований конкурса «Военно-медицинская эстафета». На старт вышли женские команды (младший и средний медицинский персонал) стран-участниц.
Женская сборная России показала время 9 минут 26 сек., почти вдвое улучшив результат 2017 года. На втором месте среди женских команд Казахстан — девушки преодолели дистанцию за 14 минут 8 секунд. Всего на минуту девушкам из Казахстана уступила команда Китая со временем прохождения дистанции 15 минут 6 секунд.
В этом состязании не принимала участие сборная Армении — страну представляет только мужская команда. Представители сильного пола будут преодолевать рубежи полосы препятствий, оказывая помощь раненым 8 августа.
По результатам первого этапа соревнований (индивидуальное мастерство) 1 место у России (мужские и женские команды), на 2 месте сборная Китайской Народной Республики. На третьем месте (мужчины) команда Казахстана, у женщин тройку лидеров замкнул Узбекистан. Завтра последний соревновательный день международного этапа Военно-медицинской эстафеты. Комплексное упражнение на тактическом поле будут выполнять мужчины.
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