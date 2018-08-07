Российские девушки лидируют в «Военно-медицинской эстафете»

На втором месте среди женских команд Казахстан, а на третьем — Китай.

На базе Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге прошел второй этап соревнований конкурса «Военно-медицинская эстафета». На старт вышли женские команды (младший и средний медицинский персонал) стран-участниц.

Женская сборная России показала время 9 минут 26 сек., почти вдвое улучшив результат 2017 года. На втором месте среди женских команд Казахстан — девушки преодолели дистанцию за 14 минут 8 секунд. Всего на минуту девушкам из Казахстана уступила команда Китая со временем прохождения дистанции 15 минут 6 секунд.

В этом состязании не принимала участие сборная Армении — страну представляет только мужская команда. Представители сильного пола будут преодолевать рубежи полосы препятствий, оказывая помощь раненым 8 августа.

По результатам первого этапа соревнований (индивидуальное мастерство) 1 место у России (мужские и женские команды), на 2 месте сборная Китайской Народной Республики. На третьем месте (мужчины) команда Казахстана, у женщин тройку лидеров замкнул Узбекистан. Завтра последний соревновательный день международного этапа Военно-медицинской эстафеты. Комплексное упражнение на тактическом поле будут выполнять мужчины.