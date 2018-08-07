«Пюник» Талалаева сыграл вничью с «Маккаби» Т-А в квалификации Лиги Европы

Армянский «Пюник», который возглавляет российский специалист Андрей Талалаев , сыграл вничью с «Маккаби» из Тель-Авива в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Ереване на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 0:0. Ответный матч между командами состоится 16 августа в Израиле. Напомним, «Пюник» стал первым армянским клубом, вышедшим в 3-й раунд отбора еврокубков. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы команда Талалаева прошла казахстанский «Тобол». Армянские команды начали выступления в европейских турнирах с сезона-1994/95.