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«Пюник» Талалаева сыграл вничью с «Маккаби» Т-А в квалификации Лиги Европы
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«Пюник» Талалаева сыграл вничью с «Маккаби» Т-А в квалификации Лиги Европы 

Чемпионат.com 7 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Армянский «Пюник», который возглавляет российский специалист Андрей Талалаев, сыграл вничью с «Маккаби» из Тель-Авива в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Ереване на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 0:0.
Ответный матч между командами состоится 16 августа в Израиле.
Напомним, «Пюник» стал первым армянским клубом, вышедшим в 3-й раунд отбора еврокубков. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы команда Талалаева прошла казахстанский «Тобол». Армянские команды начали выступления в европейских турнирах с сезона-1994/95.
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