Гендиректор «Уфы» рассказал о непривычном графике для команды

"Для нас непривычен такой график, но мы сами к этому стремились, поэтому нет смысла сетовать на календарь. Еврокубки — это новая ступень, и нужно привыкать к такому режиму.

Мы, безусловно, будем полностью отдаваться игре во всех матчах. У нас нет приоритетов по турнирам — мы ставим перед собой задачу как можно лучше выступить и в чемпионате, и в Лиге Европы, и в Кубке страны", — рассказал Газизов.

9 августа «Уфа» должна сыграть первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против люксембургского «Прогресса». Ответный поединок запланирован на 14 августа, при этом 13 августа российская команда должна сыграть с «Краснодаром» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Обсуждается возможность переноса матча чемпионата России.

Ранее сообщалось, что тренер «Уфы» считает люксембургский «Прогресс» непростым соперником.