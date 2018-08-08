Гендиректор «Уфы» рассказал о непривычном графике для команды 

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о непростом календарном графике для команды, передают "Известия".
"Для нас непривычен такой график, но мы сами к этому стремились, поэтому нет смысла сетовать на календарь. Еврокубки — это новая ступень, и нужно привыкать к такому режиму.
Мы, безусловно, будем полностью отдаваться игре во всех матчах. У нас нет приоритетов по турнирам — мы ставим перед собой задачу как можно лучше выступить и в чемпионате, и в Лиге Европы, и в Кубке страны", — рассказал Газизов.
9 августа «Уфа» должна сыграть первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против люксембургского «Прогресса». Ответный поединок запланирован на 14 августа, при этом 13 августа российская команда должна сыграть с «Краснодаром» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Обсуждается возможность переноса матча чемпионата России.
Ранее сообщалось, что тренер «Уфы» считает люксембургский «Прогресс» непростым соперником.