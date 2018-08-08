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Воронежцам предложили купить мяч с автографами сборной России за 100 тыс. рублей
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Воронежцам предложили купить мяч с автографами сборной России за 100 тыс. рублей 

Вести Воронеж 8 августа 2018
Фото: Вести Воронеж
По словам владельца, «трофей» он раздобыл на матче в Самаре.
Жительница Воронежа выставила на продажу футбольный мяч с автографами всей сборной России. Вероятно, трофей достался ей с большим трудом, потому что просит она за него 100 тыс. рублей. Об этом сообщает команда сервиса «Юла». По словам автора объявления, мяч привезён с матча в Самаре. Также она утверждает, что на нём расписались не только все игроки, включая запасных, но и главный тренер команды Станислав Черчесов. В подтверждение своих слов продавец готов предоставить снимок с командой, но приложить его к объявлению сразу он, почему-то, не решился.
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