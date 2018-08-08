Воронежцам предложили купить мяч с автографами сборной России за 100 тыс. рублей

По словам владельца, «трофей» он раздобыл на матче в Самаре.

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