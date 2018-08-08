Хамрен назначен на пост главного тренера сборной Исландии 

Шведский специалист Эрик Хамрен назначен на пост главного тренера национальной команды Исландии, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны. Соглашение между 61-летним шведским наставником и сборной Исландии рассчитано на два года.
Хамрен работал в ряде шведских футбольных клубов, а также был главным тренером сборной Швеции, возглавлял норвежский «Русенборг», «Эргрюте» и датский «Ольборг». Шведский специалист является трёхкратным обладателем Кубка Швеции, а также имеет титул чемпиона Дании и Норвегии. Ранее исландскую национальную команду возглавлял Хеймир Хадльгримссон, который довёл сборную до четвертьфинала чемпионата Европы, проходившего в 2016 году, и подал в отставку после невыхода Исландии в плей-офф чемпионата мира—2018.