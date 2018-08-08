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Тапола — о поражении сборной России: «Куньлунь» не был готов играть как команда
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Тапола — о поражении сборной России: «Куньлунь» не был готов играть как команда 

Чемпионат.com 8 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола подвёл итоги встречи с олимпийской сборной России (2:4) на Sochi Hockey Open.
«Команда сейчас в процессе становления, обучения. Нам ещё надо освоить, что делать между играми. Сейчас мы в первый раз участвуем в турнире, главным для нас было то, что мы делаем в выходные, как мы выходим из одной игры и готовимся к другой. С этим у нас, очевидно, были проблемы, потому что сегодня мы были не готовы играть как команда. На льду была одна команда — команда России.
Конечно, удаление Бэртли — поворотный момент матча, мы пропустили два гола, игра перевернулась. Но вопрос не в этом, а в том, что мы были не готовы, а это удаление — следствие нашей неготовности. Если ты физически и психологически не настроен на 100%, с тобой происходит всякое, в том числе и ненужные удаления. Над этим надо работать», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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