Тапола — о поражении сборной России: «Куньлунь» не был готов играть как команда

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола подвёл итоги встречи с олимпийской сборной России (2:4) на Sochi Hockey Open.

«Команда сейчас в процессе становления, обучения. Нам ещё надо освоить, что делать между играми. Сейчас мы в первый раз участвуем в турнире, главным для нас было то, что мы делаем в выходные, как мы выходим из одной игры и готовимся к другой. С этим у нас, очевидно, были проблемы, потому что сегодня мы были не готовы играть как команда. На льду была одна команда — команда России.