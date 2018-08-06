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Сборная России выиграла чемпионат Европы по футболу среди игроков с церебральным параличом
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Сборная России выиграла чемпионат Европы по футболу среди игроков с церебральным параличом 

ТАСС 6 августа 2018
ТАСС, 5 августа. Сборная России стала чемпионом Европы по футболу среди игроков с заболеванием церебральным параличом. Турнир проходил в Нидерландах.
В финальном матче соревнований российские спортсмены обыграли команду Украины со счетом 3:2. В составе победителей хет-триком отметился Алексей Борькин, у украинцев отличились Тарас Дулко и Сергей Беденок. Для российской сборной титул чемпионов Европы стал первым в истории.
Бронзовые медали завоевали футболисты сборной Ирландии, одержавшие победу над командой Нидерландов со счетом 2:1.
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