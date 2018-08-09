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Главный тренер сборной Перу продолжит работу на своём посту
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Главный тренер сборной Перу продолжит работу на своём посту 

Чемпионат.com 9 августа 2018
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека продолжит работу на посту главного тренера сборной Перу по футболу. С 60-летним аргентинским специалистом было подписано новое соглашение, однако сроки и детали пока не сообщаются.
«Федерация футбола Перу признательна профессору Рикардо Гареке и его команде за их преданность перуанскому футболу и их уверенность в институциональных и спортивных проектах организации», — говорится на официальном сайте Федерации перуанского футбола.
Гарека работает со сборной Перу с 2015 года. Под его руководством перуанская команда впервые за 36 лет смогла выйти в финальную часть чемпионата мира. На ЧМ-2018 в России подопечные Гареки не смогли преодолеть групповой этап турнира.
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