Глушаков: смотрели ПАОК, разобрали его — хорошая, организованная команда

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом.

«Жара в Греции? На той неделе в Москве тоже было очень жарко, мы тренировались каждый день и привыкли к жаре — это не проблема. Мы играем в одинаковых условиях — и нет разницы, снег сейчас или жара.