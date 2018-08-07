Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом.
«Жара в Греции? На той неделе в Москве тоже было очень жарко, мы тренировались каждый день и привыкли к жаре — это не проблема. Мы играем в одинаковых условиях — и нет разницы, снег сейчас или жара.
Мы смотрели ПАОК, разобрали его — хорошая, организованная команда, как и все в Лиге чемпионов. Но мы очень хотим попасть в групповой этап Лиги чемпионов и сделаем всё, чтобы этого результата добиться», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Напомним, встреча команд состоится 8 августа на стадионе «Тумба» в греческом городе Салоники. Начало матча запланировано в 20:00 по московскому времени.