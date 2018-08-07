Ещё
Глушаков: смотрели ПАОК, разобрали его — хорошая, организованная команда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глушаков: смотрели ПАОК, разобрали его — хорошая, организованная команда 

Чемпионат.com 7 августа 2018
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом.
«Жара в Греции? На той неделе в Москве тоже было очень жарко, мы тренировались каждый день и привыкли к жаре — это не проблема. Мы играем в одинаковых условиях — и нет разницы, снег сейчас или жара.
Мы смотрели ПАОК, разобрали его — хорошая, организованная команда, как и все в Лиге чемпионов. Но мы очень хотим попасть в групповой этап Лиги чемпионов и сделаем всё, чтобы этого результата добиться», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Напомним, встреча команд состоится 8 августа на стадионе «Тумба» в греческом городе Салоники. Начало матча запланировано в 20:00 по московскому времени.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная России U18 сыграет с США в матче за 3-е место на Кубке Глинки Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср» «Ницца» дома проиграла «Реймсу» в первом матче под руководством Виейра
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера21
Украинский футболист высказался про Крым88
Загитову и Медведеву столкнули лбами2
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото31
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ139
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение