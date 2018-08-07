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Глушаков: главная задача «Спартака» — попасть в групповой раунд Лиги чемпионов
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Глушаков: главная задача «Спартака» — попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 

RT на русском 7 августа 2018
Фото: RT на русском
Полузащитник российского «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с греческим ПАОК, который состоится в среду, 8 августа, в Салониках.
«Мы готовы, разобрали соперника, видно, что ПАОК — организованная команда. Однако в Лиге чемпионов вообще нет слабых команд, и самая главная задача для нас — попадание в групповой этап», — цитирует капитана красно-белых ТАСС.
По словам Глушакова, жаркая погода в Греции не станет проблемой для футболистов «Спартака», но команде будет очень не хватать поддержки собственных болельщиков.
«Они всегда гонят нас вперед, и я надеюсь, что кто-то всё-таки сможет попасть на стадион. Например, из числа отдыхающих рядом — надеюсь, в таком случае мы их увидим и услышим», — добавил он.
Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не считает своих подопечных фаворитами матчей Лиги чемпионов с ПАОК.
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