Глушаков: главная задача «Спартака» — попасть в групповой раунд Лиги чемпионов

Полузащитник российского «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с греческим ПАОК, который состоится в среду, 8 августа, в Салониках.

«Мы готовы, разобрали соперника, видно, что ПАОК — организованная команда. Однако в Лиге чемпионов вообще нет слабых команд, и самая главная задача для нас — попадание в групповой этап», — цитирует капитана красно-белых ТАСС

По словам Глушакова, жаркая погода в Греции не станет проблемой для футболистов «Спартака», но команде будет очень не хватать поддержки собственных болельщиков.

«Они всегда гонят нас вперед, и я надеюсь, что кто-то всё-таки сможет попасть на стадион. Например, из числа отдыхающих рядом — надеюсь, в таком случае мы их увидим и услышим», — добавил он.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не считает своих подопечных фаворитами матчей Лиги чемпионов с ПАОК.