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Денис Глушаков — о жаре в Греции и главной задаче на сезон
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Денис Глушаков — о жаре в Греции и главной задаче на сезон 

Спорт-Экспресс 7 августа 2018
Капитан "Спартака" Денис Глушаков, перед первой игрой третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК, прокомментировал жару в Греции и главную задачу команды на сезон.
— На той неделе в Москве было тоже очень жарко. Тренировались каждый день, привыкли к жаре, для нас это не проблема. Играем в одинаковых условиях, хоть снег, хоть жара, нам все равно. Какие ожидания от матча? Смотрели ПАОК, разобрали его, это организованная команда. Но не думаю, что в Лиге чемпионов вообще есть слабые команды. Вся борьба впереди. Очень хотим в групповой этап ЛЧ. Это самая главная задача для нас.
Первая встреча «Спартака» и ПАОКа состоится в Салониках 8 августа, ответная игра пройдёт в Москве 15 августа.
ПАОК — «Спартак»: Лига чемпионов, 8 августа 2018 года, онлайн-трансляция в 20.00  ПАОК — Спартак М
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