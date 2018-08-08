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Полузащитник ПАОКа: «Не думаю, что у „Спартака“ намного больше опыта»
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Полузащитник ПАОКа: «Не думаю, что у „Спартака“ намного больше опыта» 

Евро-футбол.Ру 8 августа 2018
Полузащитник ПАОКа Димитрис Пелкас поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Спартака".
"Мы провели хорошую подготовку к тем двум играм против «Базеля», сейчас тоже. Нашей целью является попадание в групповой раунд Лиги чемпионов. Любую игру начинаем с веры в победу, этот матч не станет исключением. Мы не загадываем наперед, готовимся к каждой следующей игре.
Не думаю, что у «Спартака» намного больше опыта. Мы будем сконцентрированы и гарантирую, что каждый из игроков отдаст все на поле для победы", — сказал игрок.
Первый матч пройдет 8 августа в Греции и начнется в 20:00 мск. Ответная игра состоится в Москве 14 августа.
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