Маурисио заявил о желании ПАОКа выйти в групповой этап ЛЧ

Полузащитник ПАОКа Маурисио поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Счастлив, что появилась возможность вернуться в страну, где я сформировался. Я же еще в 20 лет попал в Россию и провел там 8 сезонов. Правда русский язык уже подзабыл. Практически не использую его.

Пока не рассказывал тренеру о «Спартаке». Возможно, позже. Я же действительно почти всю команду помню. Индивидуально очень сильные футболисты. Когда я выступал в России, мне больше всего нравились Промес, Глушаков, Зе Луиш , Зобнин и Фернандо — классные исполнители. Хотя у ПАОКа огромное желание попасть в групповой этап. Тем более сейчас наша команда находится в отличном состоянии.

Все идет еще от прошлого сезона, в котором мы практически не уступали и регулярно побеждали с крупным счетом. ПАОК очень важен для нашего владельца, который шесть лет возглавляет проект. Все понимают, какой сейчас момент в жизни нашего клуба. Мы в двух шагах от группового этапа Лиги чемпионов», — приводит слова Маурисио «Чемпионат».