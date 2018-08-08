Ещё
Маурисио заявил о желании ПАОКа выйти в групповой этап ЛЧ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маурисио заявил о желании ПАОКа выйти в групповой этап ЛЧ 

LiveSport.Ru 8 августа 2018
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник ПАОКа Маурисио поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Счастлив, что появилась возможность вернуться в страну, где я сформировался. Я же еще в 20 лет попал в Россию и провел там 8 сезонов. Правда русский язык уже подзабыл. Практически не использую его.
Пока не рассказывал тренеру о «Спартаке». Возможно, позже. Я же действительно почти всю команду помню. Индивидуально очень сильные футболисты. Когда я выступал в России, мне больше всего нравились Промес, Глушаков, Зе Луиш, Зобнин и Фернандо — классные исполнители. Хотя у ПАОКа огромное желание попасть в групповой этап. Тем более сейчас наша команда находится в отличном состоянии.
Все идет еще от прошлого сезона, в котором мы практически не уступали и регулярно побеждали с крупным счетом. ПАОК очень важен для нашего владельца, который шесть лет возглавляет проект. Все понимают, какой сейчас момент в жизни нашего клуба. Мы в двух шагах от группового этапа Лиги чемпионов», — приводит слова Маурисио «Чемпионат».
LiveSport.Ru: последние новости
Шведский тренер возглавил сборную Исландии Сборная России U18 одолела США в матче за третье место на Кубке Глинки Чемпионат Франции: Думбия принес «Реймсу» победу над «Ниццей» и другие результаты
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера21
Украинский футболист высказался про Крым88
Загитову и Медведеву столкнули лбами2
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото31
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ139
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение