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Глушаков: «Жара в Греции? Мы привыкли, погода для „Спартака“ не важна»
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Глушаков: «Жара в Греции? Мы привыкли, погода для „Спартака“ не важна» 

Евро-футбол.Ру 7 августа 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК. Встреча состоится 8 августа в Салониках. На пресс-конференции хавбек также ответил на вопрос о том, как жара скажется на предстоящей игре.
"В Москве было также жарко, мы привыкли к такой жаре, не думаю, что это будет проблемой. Все будут в одинаковых условиях. Погода не важна, команда готова. Мы разобрали соперника. ПАОК — организованная команда. В Лиге чемпионов нет легких соперников. Мы очень хотим попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Это главная задача для нас.
Нам их будет не хватать болельщиков, это обидно. Они всегда гонят нас вперед. Надеюсь, что кто-то все-таки попадет на стадион, из тех кто отдыхает рядом, надеюсь, мы их увидим и услышим", — отметил Глушаков.
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