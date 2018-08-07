Глушаков: «Жара в Греции? Мы привыкли, погода для „Спартака“ не важна»

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК. Встреча состоится 8 августа в Салониках. На пресс-конференции хавбек также ответил на вопрос о том, как жара скажется на предстоящей игре.

"В Москве было также жарко, мы привыкли к такой жаре, не думаю, что это будет проблемой. Все будут в одинаковых условиях. Погода не важна, команда готова. Мы разобрали соперника. ПАОК — организованная команда. В Лиге чемпионов нет легких соперников. Мы очень хотим попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Это главная задача для нас.

Нам их будет не хватать болельщиков, это обидно. Они всегда гонят нас вперед. Надеюсь, что кто-то все-таки попадет на стадион, из тех кто отдыхает рядом, надеюсь, мы их увидим и услышим", — отметил Глушаков.