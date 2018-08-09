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Гимнастки «Самбо-70» стали чемпионками Европы
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Гимнастки «Самбо-70» стали чемпионками Европы 

Наш Теплый стан 9 августа 2018
Фото: Наш Теплый стан
В Глазго (Шотландия) проходил чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин, на котором в составе сборной России дебютировали две спортсменки центра спорта и образования «Самбо-70».
Ангелина Симакова и Ульяна Перебиносова выиграли чемпионат Европы в командных соревнованиях в составе сборной и стали чемпионками Европы. В личных финалах Ульяна Перебиносова стала 5-й в упражнениях на брусьях, в остальные финалы гимнастки не смогли пробиться через квалификацию.
Об этом сообщает пресс-служба «Самбо-70».
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