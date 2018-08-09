Гимнастки «Самбо-70» стали чемпионками Европы

В Глазго (Шотландия) проходил чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин, на котором в составе сборной России дебютировали две спортсменки центра спорта и образования «Самбо-70».

Ангелина Симакова и Ульяна Перебиносова выиграли чемпионат Европы в командных соревнованиях в составе сборной и стали чемпионками Европы. В личных финалах Ульяна Перебиносова стала 5-й в упражнениях на брусьях, в остальные финалы гимнастки не смогли пробиться через квалификацию.

Об этом сообщает пресс-служба «Самбо-70».