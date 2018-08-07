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Глушаков: «Спартак» разобрал ПАОК. Жара проблемой не станет»
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Глушаков: «Спартак» разобрал ПАОК. Жара проблемой не станет» 

SPORT24.ru 7 августа 2018
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК. Встреча состоится 8 августа в Салониках. На пресс-конференции хавбек также ответил на вопрос о том, как жара скажется на игре.
«В Москве было также жарко, мы привыкли к такой жаре, не думаю, что это будет проблемой. Все будут в одинаковых условиях. Погода не важна, команда готова. Мы разобрали соперника. ПАОК — организованная команда. В Лиге чемпионов нет легких соперников. мы очень хотим попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Это главная задача для нас.
Нам их будет не хватать (болельщиков), это обидно. Они всегда гонят нас вперед. Надеюсь, что кто-то все-таки попадет на стадион, из тех кто отдыхает рядом, надеюсь, мы их увидим и услышим», — передает слова Глушакова корреспондент Sport24.ru Максим Алланазаров.
Начало матча — в 20:00 мск.
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