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Полузащитник ПАОКа: «Наша цель — выйти в групповой этап ЛЧ»
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Полузащитник ПАОКа: «Наша цель — выйти в групповой этап ЛЧ» 

Soccer.ru 7 августа 2018
Мы провели хорошую подготовку к тем двум играм против «Базеля», сейчас тоже. Нашей целью является попадание в групповой раунд Лиши чемпионов. Мы любую игру начинаем с веры в победу, матч в среду не станет исключением. Мы не загадываем наперед, готовимся к каждой следующей игре.
«Бенфика» или «Фенербахче»? Мы думаем только о завтрашней игре — это наша философия. Мы должны быть максимально подготовлены именно к следующему матчу. Пока нам рано думать о следующем сопернике. Раунд за раундом соперники становятся сложнее. Игра в среду будет решена в мелких деталях, которые определят победителя.
Не думаю, что у «Спартака» намного больше опыта. Мы будем сконцентрированы и гарантирую, что каждый из игроков отдаст все на поле для победы.
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