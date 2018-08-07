Полузащитник ПАОКа: «Наша цель — выйти в групповой этап ЛЧ»

Мы провели хорошую подготовку к тем двум играм против «Базеля», сейчас тоже. Нашей целью является попадание в групповой раунд Лиши чемпионов. Мы любую игру начинаем с веры в победу, матч в среду не станет исключением. Мы не загадываем наперед, готовимся к каждой следующей игре.

«Бенфика» или «Фенербахче»? Мы думаем только о завтрашней игре — это наша философия. Мы должны быть максимально подготовлены именно к следующему матчу. Пока нам рано думать о следующем сопернике. Раунд за раундом соперники становятся сложнее. Игра в среду будет решена в мелких деталях, которые определят победителя.

Не думаю, что у «Спартака» намного больше опыта. Мы будем сконцентрированы и гарантирую, что каждый из игроков отдаст все на поле для победы.

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