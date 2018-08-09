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Юношеская сборная России проиграла Аргентине в финале турнира в Испании
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Юношеская сборная России проиграла Аргентине в финале турнира в Испании 

Чемпионат.com 9 августа 2018
Фото: LiveSport.Ru
Юношеская сборная России (футболисты не старше 20 лет) в финальном матче международного турнира COTIF-2018 в Испании в дополнительное время уступили команде Аргентины. Основное время встречи, которая состоялась накануне, завершилось вничью 1:1. После двух таймов, которые длились по 40 минут, команды провели два дополнительных тайма по 10 минут.
Решающий мяч в составе аргентинской команды на счету Алана Маринелли. В основное время в составе российской команды на 11-й минуте отличился Игорь Дивеев, а у сборной Аргентины гол спустя три минуты забил Факундо Колидио.
Отметим, что с 81-й минуты российская команда играла в меньшинстве после того, как полузащитник сборной Геннадий Киселёв получил красную карточку.
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