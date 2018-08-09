Юношеская сборная России проиграла Аргентине в финале турнира в Испании

Юношеская сборная России (футболисты не старше 20 лет) в финальном матче международного турнира COTIF-2018 в Испании в дополнительное время уступили команде Аргентины. Основное время встречи, которая состоялась накануне, завершилось вничью 1:1. После двух таймов, которые длились по 40 минут, команды провели два дополнительных тайма по 10 минут.

Решающий мяч в составе аргентинской команды на счету Алана Маринелли. В основное время в составе российской команды на 11-й минуте отличился Игорь Дивеев , а у сборной Аргентины гол спустя три минуты забил Факундо Колидио.