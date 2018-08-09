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Кравцов: в сборной чувствую себя не в своей тарелке, не знаю почему
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Кравцов: в сборной чувствую себя не в своей тарелке, не знаю почему 

Чемпионат.com 9 августа 2018
Нападающий «Трактора» и олимпийской сборной России Виталий Кравцов признал, что ему не удаётся показывать хорошую игру в национальных командах различных возрастов.
«Игра за олимпийскую сборную — это хороший опыт, и ребята уже поигравшие, знают, в чём они хороши. Не в своей тарелке себя чувствую, когда приезжаю в сборную. Не знаю почему, всегда так было. Какое-то непонятное чувство, не могу объяснить. Выхожу на лёд и не понимаю, что надо делать. Хладнокровно подхожу, из головы всё выкидываю, и всё равно… Не знаю, как объяснить. Во всех сборных это было. Началось с далёких U16, и до сегодняшнего времени такая штука», — сказал Кравцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
18-летний нападающий в минувшем сезоне в последний момент был отцеплен от состава молодёжной сборной России на чемпионат мира. Также хоккеист не имеет опыта выступлений на юниорских мировых первенствах.
Полное интервью с Виталием Кравцовым будет опубликовано на «Чемпионате» сегодня, 9 августа, в 10:00 мск.
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