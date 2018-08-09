Сборная России по баскетболу сыграет на Кубке Кондрашина и Белова в сентябре

ТАСС , 9 августа. Баскетбольная сборная России примет участие в международном турнире «Кубок Кондрашина и Белова». Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Соревнования пройдут с 6 по 8 сентября в Санкт-Петербурге. Также выступят команды Израиля и Польши. Участники проведут круговой турнир. Сборная России сыграет 6 сентября с израильтянами, 8 сентября — с поляками.

Турнир станет этапом подготовки к отборочным матчам Кубка мира — 2019. В рамках квалификации россияне сыграют 13 сентября со сборной Чехии, 16 сентября — с командой Болгарии.