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Сборная России по баскетболу сыграет на Кубке Кондрашина и Белова в сентябре
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Сборная России по баскетболу сыграет на Кубке Кондрашина и Белова в сентябре 

ТАСС 9 августа 2018
ТАСС, 9 августа. Баскетбольная сборная России примет участие в международном турнире «Кубок Кондрашина и Белова». Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.
Соревнования пройдут с 6 по 8 сентября в Санкт-Петербурге. Также выступят команды Израиля и Польши. Участники проведут круговой турнир. Сборная России сыграет 6 сентября с израильтянами, 8 сентября — с поляками.
Турнир станет этапом подготовки к отборочным матчам Кубка мира — 2019. В рамках квалификации россияне сыграют 13 сентября со сборной Чехии, 16 сентября — с командой Болгарии.
Кубок носит имя олимпийских чемпионов 1972 года — советского центрового Александра Белова и тренера Владимира Кондрашина.
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