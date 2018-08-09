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«Уфа» победила люксембургский «Прогресс» в Лиге Европы
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«Уфа» победила люксембургский «Прогресс» в Лиге Европы 

Свободная пресса 9 августа 2018
Фото: SovSport.Ru
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» на своём поле одержала победу над «Прогрессом» из Люксембурга со счётом 2:1. Ответный матч состоится через неделю на поле соперника.
Счёт в матче хозяева поля открыли на 38-й минуте после точного удара Сильвестра Игбуна. А на 64-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество башкирской команды.
Однако на 80-й минуте Карапетян распечатал ворота Александра Беленова и сократил разницу в счёте.
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