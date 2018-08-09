«Уфа» победила люксембургский «Прогресс» в Лиге Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» на своём поле одержала победу над «Прогрессом» из Люксембурга со счётом 2:1. Ответный матч состоится через неделю на поле соперника.

Счёт в матче хозяева поля открыли на 38-й минуте после точного удара Сильвестра Игбуна . А на 64-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество башкирской команды.

Однако на 80-й минуте Карапетян распечатал ворота Александра Беленова и сократил разницу в счёте.