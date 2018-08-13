Буффон назвал свой дебют в чемпионате Франции «отличным началом» 

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями после первого матча, проведенного во французской Лиге 1 против «Кана», передает "Советский спорт".
В первом матче чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Кан» со счетом 3:0. До этого Буффон сыграл еще в матче за Суперкубок Франции, где парижский клуб разгромил «Монако».
"Очень хорошее начало!" — написал Буффон в твиттере.
40-летний голкипер перешел в «ПСЖ» этим летом из «Ювентуса». Для Буффона это всего лишь третий клуб в карьере, до этого он выступал только за туринский клуб и «Парму».
Ранее Буффон не пропустил в первом матче в Лиге 1 за «ПСЖ».