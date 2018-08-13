Буффон назвал свой дебют в чемпионате Франции «отличным началом»

В первом матче чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Кан» со счетом 3:0. До этого Буффон сыграл еще в матче за Суперкубок Франции, где парижский клуб разгромил «Монако».

"Очень хорошее начало!" — написал Буффон в твиттере.

40-летний голкипер перешел в «ПСЖ» этим летом из «Ювентуса». Для Буффона это всего лишь третий клуб в карьере, до этого он выступал только за туринский клуб и «Парму».

Ранее Буффон не пропустил в первом матче в Лиге 1 за «ПСЖ».