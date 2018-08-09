Карп: «У „Уфы“ хорошие шансы на выход в следующую стадию ЛЕ» 

Полузащитник ФК «Уфа» Кэтэлин Карп высказался о первой победе команды в еврокубках. «Уфа» на своем поле победила команду из Люксембурга — «Прогрес Нидеркорн». Матч завершился со счетом 2:1. К 64-й минуте матча российская команда вела со счетом 2:0 — голы забили Сильвестр Игбун и Иван Обляков. На 84-й минуте гости сократили разрыв в счете усилиями Александра Карапетяна. Ответный матч пройдет 16 августа.
«На мой взгляд, сложная получилась игра. В первом тайме мы имели преимущество и должны были забивать минимум три мяча, но, к сожалению, не реализовали свои моменты. Во втором тайме пропустили необязательный гол, но я считаю, что у нас хорошие шансы на выход в следующую стадию», — цитирует футболиста ТАСС.
«Уфа» впервые в истории выиграла матч еврокубков. Красавцы