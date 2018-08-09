«Витесс» Слуцкого проиграл «Базелю», пропустив в концовке

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский «Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, уступил на своем поле швейцарскому «Базелю» с минимальным счетом. Единственный гол был забит на третьей компенсированной к матчу минуте — отличился Рикки ван Волфсвинкель.

Таким образом, «Витесс» впервые проиграл в официальном матче под руководством бывшего тренера ЦСКА и сборной России.

Ответная игра состоится в Базеле 16 августа.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч

«Витесс» (Арнем, Голландия) — «Базель» (Базель, Швейцария) — 0:1 Гол: ван Волфсвинкель, 90+3 (0:1).