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«Витесс» Слуцкого проиграл «Базелю», пропустив в концовке
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«Витесс» Слуцкого проиграл «Базелю», пропустив в концовке 

SPORT24.ru 9 августа 2018
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский «Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, уступил на своем поле швейцарскому «Базелю» с минимальным счетом. Единственный гол был забит на третьей компенсированной к матчу минуте — отличился Рикки ван Волфсвинкель.
Таким образом, «Витесс» впервые проиграл в официальном матче под руководством бывшего тренера ЦСКА и сборной России.
Ответная игра состоится в Базеле 16 августа.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
«Витесс» (Арнем, Голландия) — «Базель» (Базель, Швейцария) — 0:1  Гол: ван Волфсвинкель, 90+3 (0:1).
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