«Севилья» одолела «Жальгирис» в первом матче третьего раунда квалификации ЛЕ 

Испанская «Севилья» одержала победу над литовским «Жальгирисом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает Sport24.
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил аргентинский полузащитник «Севильи» Эвер Банега.
Ответная игра состоится 16 августа в Вильнюсе.
Ранее «Кайрат» Андрея Аршавина уступил «Сигме» в матче третьего раунда квалификации ЛЕ.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч "Севилья" (Севилья, Испания) — «Жальгирис» (Вильнюс, Литва) — 1:0 Голы: 1:0 — Банега, 34.