Баскетболистки «Надежды» выступят в составе сборной России в Риге

Четыре спортсменки оренбургской баскетбольной команды вошли в состав национальной сборной России по баскетболу. В команду желто-бардовых пригласил тренер Олаф Ланге

В сборную вошли Екатерина Федоренкова, Ксения Тихоненко , Анастасия Шилова и Жосселина Майга, сообщают в баскетбольном клубе. Национальная команда уже собралась в Новогорске, чтобы подготовиться к турниру. Во второй половине августа сборная России отправится на международные соревнования в Ригу. Там спортсменки сыграют с командами из Латвии, Швеции и Украины. После этого спортсменки проведут еще два товарищеских матча в Стамбуле.

Также российской сборной предстоит еще два матча квалификации чемпионата Европы-2019. С Литвой — 17 ноября, с Венгрией — 21 ноября на домашнем паркете.