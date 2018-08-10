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Баскетболистки «Надежды» выступят в составе сборной России в Риге
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Баскетболистки «Надежды» выступят в составе сборной России в Риге 

ProOren 10 августа 2018
Фото: ProOren
Четыре спортсменки оренбургской баскетбольной команды вошли в состав национальной сборной России по баскетболу. В команду желто-бардовых пригласил тренер Олаф Ланге.
В сборную вошли Екатерина Федоренкова, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова и Жосселина Майга, сообщают в баскетбольном клубе. Национальная команда уже собралась в Новогорске, чтобы подготовиться к турниру. Во второй половине августа сборная России отправится на международные соревнования в Ригу. Там спортсменки сыграют с командами из Латвии, Швеции и Украины. После этого спортсменки проведут еще два товарищеских матча в Стамбуле.
Также российской сборной предстоит еще два матча квалификации чемпионата Европы-2019. С Литвой — 17 ноября, с Венгрией — 21 ноября на домашнем паркете.
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