Сборную Украины по футболу чуть не заселили в гостиницу «Москва»

Сборная Украины отказалась заселяться в гостиницу «Москва» в чешском городе Злин перед матчем Лиги наций. Об этом сообщается на портале «Команда №1».

Встреча с командой Чехии состоится 6 сентября. Подопечные Андрея Шевченко заселятся в два других отеля вместо «Москвы», от которой, как отмечает издание, украинцы «по понятным причинам отказались».

Матч с чехами пройдет в городе Угерске-Градиште, что расположен в 30 километрах от Злина. Эта игра станет для украинцев первой в Лиге наций. После этого они отправятся во Львов, где 9 сентября сыграют со Словакией.

Формат Лиги наций был утвержден в сентябре 2017 года. В соревнованиях примут участие все 55 европейских сборных. Они распределены по четырем лигам согласно месту в рейтинге, который занимала команда к окончанию отборочного турнира чемпионата мира-2018.

За главный трофей будут бороться победители четырех групп лиги А, все остальные спорят за выход в вышестоящую лигу. Сборная Украины, как и команда России, попала в Лигу В. Россияне в группе сыграют с Турцией и Швецией.