Уфимский волейболист выступит на Чемпионате мира

27-летний блокирующий из волейбольной команды «Урал» (Уфа) станет участником сборной России на чемпионате мира. Игрок получил приглашение от тренера сборной Сергея Шляпникова уже во второй раз. Всего несколько месяцев назад Игоря Филиппова впервые вызвали в сборную для участия в турнире Лиги нации. На майском турнире Игорь показал себя хорошо, а сборная России победила.

Теперь Филиппову предстоит подготовка к Чемпионату мира по волейболу, до которого остается всего ничего. Первые матчи начнутся уже 9 сентября. Россия поборется за первенство с 23 командами из разных уголков мира. Закончится Чемпионат 30 сентября.